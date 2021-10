Napoli | tweet misterioso su Halloween | ipotesi maglia speciale

(Di lunedì 11 ottobre 2021) “sta arrivando… Siete pronti?”. Questa la misteriosa didascalia che ilha pubblicato sul proprio profilo Twitter, accompagnata da una foto nella quale spicca il logo di EA7. Per questo motivo i tifosi hanno pensato subito ad unaper, giorno in cui si giocherà il derby contro la Salernitana all’Arechi.sta arrivando… Siete pronti? #ForzaSempre pic.twitter.com/jgej6Y7yro — Official SSC(@ssc) October 11, 2021 SportFace.

