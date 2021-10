Napoli | sciopero generale trasporto | attivisti bloccano autostrada e porto VIDEO

Advertising

Agenzia_Ansa : Sciopero dei trasporti: corteo a Roma, bloccata rampa di accesso all'autostrada a Napoli. Manifestazione a Genova,… - Agenzia_Ansa : Sciopero generale, i sindacati di base bloccano il porto di Napoli. Fermato per un'ora con conseguente traffico in… - luca85462875 : RT @Massimi47715989: Sciopero generale, i sindacati di base bloccano il porto di Napoli - Economia - - GabrieMariste : RT @Massimi47715989: Sciopero generale, i sindacati di base bloccano il porto di Napoli - Economia - - Yogaolic : RT @NapoliToday: #Cronaca Sciopero generale, gruppo di manifestanti blocca ingresso autostrada a Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sciopero

MEZZI E TRENI OGGI 11 OTTOBRE/ Orari Roma, Milano, Torino: disagi aImmediata la chiamata ai soccorsi ma quando questi sono giunti sul luogo segnalato l'uomo era già in arresto ...Primi disagi ain concomitanza con le manifestazioni indette in occasione dellogiornale dei trasporti di oggi 11 ottobre 2021. È stata liberata poco fa la rampa di accesso alle autostrade e alla ...Sciopero generale nazionale, l'Italia si ferma. Oggi, lunedì 11 ottobre 2021, a rischio in particolare i trasporti: treni in stazione dalle 21 di domenica 10 ...A Napoli i manifestanti hanno bloccato uno svincolo autostradale. In piazza i sindacati di base. Astensione dal lavoro fino a sera ...