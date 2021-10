Napoli | Osimhen è super anche in nazionale | e la Nigeria ora vede il mondiale

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 11 ottobre 2021)sembra non fermarsi più. L’attaccante delè già a quota 9 gol complessivi in stagione: ai 7 gol realizzati in azzurro (4 in campionato e 3 in Europa League), l’attaccante classe ’98 ne ha aggiunti altri due in, l’ultimo ieri che ha permesso alladi battere la Repubblica Centroafricana, riscattando così la sconfitta di giovedì contro lo stesso avversario e riconquistando immediatamente il primo posto nel raggruppamento per le qualificazioni alche rischiava di complicarsi notevolmente. LEGGIvicino allo storico record! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcioe inter