Napoli, nuova chance da titolare: "colpa" delle Nazionali (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Napoli ha inziato a preparare la partita di domenica pomeriggio contro il Torino. Gli azzurri si ritroveranno a Castel Volturno da oggi fino a venerdì, quando ritorneranno i sudamericani. Luciano Spalletti non vuole lasciare nulla al caso e contro i granata si affiderà a chi è riuscito a preparare la sfida per più giorni. Meret, Napoli, TorinoNapoli, Meret torna titolare contro il Torino Alex Meret tornerà in campo da titolare nella sfida tra Napoli e Torino. David Ospina tornerà solo nel tardo pomeriggio di venerdì a Castel Volturno e non avrà tempo di preparare la sfida contro i granata di Ivan Juric. Luciano Spalletti, dunque, dovrà affidarsi nuovamente al classe '97 che tornerà titolare in Serie A per la prima volta dopo l'infortunio ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ilha inziato a preparare la partita di domenica pomeriggio contro il Torino. Gli azzurri si ritroveranno a Castel Volturno da oggi fino a venerdì, quando ritorneranno i sudamericani. Luciano Spalletti non vuole lasciare nulla al caso e contro i granata si affiderà a chi è riuscito a preparare la sfida per più giorni. Meret,, Torino, Meret tornacontro il Torino Alex Meret tornerà in campo danella sfida trae Torino. David Ospina tornerà solo nel tardo pomeriggio di venerdì a Castel Volturno e non avrà tempo di preparare la sfida contro i granata di Ivan Juric. Luciano Spalletti, dunque, dovrà affidarsimente al classe '97 che torneràin Serie A per la prima volta dopo l'infortunio ...

Advertising

LegaBasketA : Il Napoli Basket raggiunge la 1???? vittoria nella #LBASerieA @UnipolSai_CRP 2021/22! In occasione della panchina n°… - Roberto_Fico : Gaetano Manfredi sarà un ottimo sindaco di #Napoli. Nel suo impegno al servizio della città sarà supportato dal… - siceid : RT @mamo75r: @La_manina__ Calenda da mò che si è schierato contro Forza Nuova. È triste vedere come fai propaganda per sollevare sospetti e… - Alfio601Av : RT @mamo75r: @La_manina__ Calenda da mò che si è schierato contro Forza Nuova. È triste vedere come fai propaganda per sollevare sospetti e… - ContropiedeA : Prima della nuova sosta per le Nazionali, il Napoli giocherà in pratica ogni tre giorni -