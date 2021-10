Napoli, luminarie natalizie in 140 km di strade e 36 piazze: al Plebiscito albero luminoso di 40 metri (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Circa 140 chilometri di strade e 36 piazze. Questi i numeri del progetto ‘Illuminiamo Napoli’ della Camera di Commercio di Napoli in vista delle festività natalizie. “Illuminiamo Napoli per un Natale che sia un segno di ripartenza e rinascita dopo quasi due anni di buio dell’economia e della socialità – ha detto il presidente dell’ente camerale, Ciro Fiola – Abbiamo approvato un progetto per illuminare quasi 140 chilometri di strade e 36 piazze di Napoli e dalla prima settimana di novembre saremo pronti ad accendere le luci. Siamo in linea con le grandi capitali europee che fanno brillare le luminarie natalizie da ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Circa 140 chilodie 36. Questi i numeri del progetto ‘Illuminiamo’ della Camera di Commercio diin vista delle festività. “Illuminiamoper un Natale che sia un segno di ripartenza e rinascita dopo quasi due anni di buio dell’economia e della socialità – ha detto il presidente dell’ente camerale, Ciro Fiola – Abbiamo approvato un progetto per illuminare quasi 140 chilodie 36die dalla prima settimana di novembre saremo pronti ad accendere le luci. Siamo in linea con le grandi capitali europee che fanno brillare leda ...

Advertising

VesuvioLive : FOTO/ Lo spettacolo delle luci di Natale a Napoli: come sarà illuminata la città - anteprima24 : ** ##Napoli, luminarie natalizie in 140 km di strade e 36 piazze: al Plebiscito albero luminoso di 40 metri **… - singularutae_ : @singvlarity___ Amo si, pensa che a Napoli hanno messo anche le luminarie prima di fine settembre - carol_thewitch : @demagistris la ringrazio per il suo regalo d'addio ma, per le prossime volte, se vuole montare le luminarie di… - heyjude_90 : A Napoli stanno montando luminarie il 7 ottobre. Non ha alcun senso, per questo mi piace la cosa -