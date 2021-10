Napoli | Lozano gol pazzesco nella vittoria del Messico contro l’Honduras – VIDEO

(Di lunedì 11 ottobre 2021)gol magnifico con il. L’attaccante delstendecon una rete capolavoro. IL CHUCHY TORNA IN NAZIONALE Ilsi prende la testa della classifica del girone della zona CONCACAF per la qualificazione ai Mondiali del 2022, battendo3-0 in casa: gli Aztechi vanno a segno con Córdova al 18?, raddoppiano con l’ex Benfica Funes Mori, e calano il tris con l’attaccante delall’86’.torna con ildopo il brutto infortunio rimediato durante l’estate. Una botta in testa che ha fatto preoccupare tutti ma che poi nelle ore successive è rientrata. “Se la ginocchiata lo avesse colpito 5 cm più in basso avrebbe provocato danni all’occhio”, aveva detto ...

... la selezione del ct Martino ha superato allo Estadio Azteca di Mexico City l'Honduras per 3 - 0 con le reti di Cordova (18'), Funez (76') e l'attaccante del Napoli (86'). Ospiti in dieci dal ... Il Messico si impone per 3 - 0 sull'Honduras portandosi in vetta al girone, e tra i marcatori c'è anche Hirving Lozano. Domenica 17 ottobre allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena il match tra i padroni di casa del Napoli e il Torino. Il fischio d'inizio è ... La sosta per le Nazionali ha dato diverse gioie ai giocatori del Napoli! Tra questi c'è Lozano, ancora a segno col suo Messico.