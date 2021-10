Napoli, Koulibaly: “Mondiali ogni 2 anni un bene per le squadre africane” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Kalidou Koulibaly, difensore e capitano del Senegal, è in sintonia con l’idea di organizzare i Mondiali di calcio ogni due anni, perché crede possa dare più opportunità alle squadre africane. “È una cosa positiva per il numero di squadre africane”, ha detto il giocatore del Napoli, ai media, dopo la vittoria del Senegal sulla Namibia (4-1), in una partita valida per le qualificazioni a Qatar 2022. Cinque squadre africane ai Mondiali non bastano, ha detto Koulibaly, sottolineando che “l’Africa merita di avere più squadre”. Secondo il difensore, un Mondiale ogni due ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Kalidou, difensore e capitano del Senegal, è in sintonia con l’idea di organizzare idi calciodue, perché crede possa dare più opportunità alle. “È una cosa positiva per il numero di”, ha detto il giocatore del, ai media, dopo la vittoria del Senegal sulla Namibia (4-1), in una partita valida per le qualificazioni a Qatar 2022. Cinqueainon bastano, ha detto, sottolineando che “l’Africa merita di avere più”. Secondo il difensore, un Mondialedue ...

