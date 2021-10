Napoli, il piano di Spalletti per il rientro di Ghoulam (Di lunedì 11 ottobre 2021) Faouzi Ghoulam pronto al rientro in campo. Spalletti studia la situazione per evitare nuove ricadute Come riportato da Repubblica, Faouzi Ghoulam è pronto a tornare tra i convocati del Napoli. Il terzino algerino dovrebbe rientrare a disposizione già al termine della sosta, ma Spalletti non ha fretta di lanciaro in campo. Il tecnico, infatti, studia il modo migliore per un graduale rientro del ragazzo, al fine di evitare l’ennesima ricaduta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Faouzipronto alin campo.studia la situazione per evitare nuove ricadute Come riportato da Repubblica, Faouziè pronto a tornare tra i convocati del. Il terzino algerino dovrebbe rientrare a disposizione già al termine della sosta, manon ha fretta di lanciaro in campo. Il tecnico, infatti, studia il modo migliore per un gradualedel ragazzo, al fine di evitare l’ennesima ricaduta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

