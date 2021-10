Napoli, blitz di Giuntoli! Contatti costanti per l'attaccante (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Napoli pensa già al calciomercato: gli azzurri vogliono migliorare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti e si stanno già guardando intorno per nuovi colpi. Tra i vari nomi che sta sondando la dirigenza azzurra, quello più in voga in questo momento è Lorenzo Lucca. Napoli Lucca PisaNapoli, blitz di Giuntoli: si tratta per Lucca Lorenzo Lucca è nel mirino del Napoli. L'attaccante del Pisa sta facendo faville in Serie B ed è considerato uno dei migliori talenti del panorama italiano. Gli azzurri non vogliono farselo scappare e stanno tentando di anticipare le concorrenti. Secondo quanto riferito da calciomercato.it, il Napoli, nella persona di Cristiano Giuntoli, nei giorni scorsi ha chiesto nuovamente informazioni per Lucca. Ma sulle sue tracce ci sono ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ilpensa già al calciomercato: gli azzurri vogliono migliorare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti e si stanno già guardando intorno per nuovi colpi. Tra i vari nomi che sta sondando la dirigenza azzurra, quello più in voga in questo momento è Lorenzo Lucca.Lucca Pisadi Giuntoli: si tratta per Lucca Lorenzo Lucca è nel mirino del. L'del Pisa sta facendo faville in Serie B ed è considerato uno dei migliori talenti del panorama italiano. Gli azzurri non vogliono farselo scappare e stanno tentando di anticipare le concorrenti. Secondo quanto riferito da calciomercato.it, il, nella persona di Cristiano Giuntoli, nei giorni scorsi ha chiesto nuovamente informazioni per Lucca. Ma sulle sue tracce ci sono ...

