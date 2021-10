Naike Rivelli | la nuova foto con mamma Ornella Muti | diventa sempre più difficile distinguerle

(Di lunedì 11 ottobre 2021)non ha certo bisogno di presentazioni, ma ormai nemmeno sua figlia,. Le due hanno daun legame strettissimo e proprio nei giorni scorsi l’attrice oggi 66enne che su Instagram ha incantato tutti con shorts e tacchi altissimi, ospite nella trasmissione di Pierluigi Diaco, Ti sento, ha parlato del rapporto con la figlia definita “fragile”.è la figlia maggiore di: è nata col 10 ottobre 1974 a Monaco di Baviera, ma la sua nazionalità è italiana. Di suo padre non si sa nulla: sua madre non ha mai rivelato chi fosse. E come la famosaanche lei è un’attrice e una modella. La sua carriera è iniziata molto presto, quando era solo una bambina, proprio accanto ...

festeggia il compleanno in famiglia. Nata nel 1974, compie 47 anni, ma sembra ancora una ragazzina, merito di un'alimentazione sana: segue una dieta vegana e si sente benissimo. E' anche ...Nuovi accertamenti, senza seguito, furono avviati nell' ottobre successivo sulla base di un'intervista di, figlia di Ornella Muti.