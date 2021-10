Myriam Catania e Quentin Kammermann, l’amore a Oggi è un altro Giorno: «Viviamo da mia zia Simona Izzo, abbiamo imparato…» (Di lunedì 11 ottobre 2021) Myriam Catania e Quentin Kammermann ospiti di “Oggi è un altro Giorno” di Serena Bortone su RaiUno. Myriam Catania e Quentin Kammermann, pronti a trasferirsi in Francia, per ora vivono a casa di Simona Izzo e Ricky Tognazzi. “Oggi è un altro Giorno”, Myriam Catania e Quentin Kammermann di nuovo insieme Myriam Catania e Quentin Kammermann ospiti di “Oggi è un altro Giorno” di Serena Bortone su RaiUno. Myriam ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 11 ottobre 2021)ospiti di “è un” di Serena Bortone su RaiUno., pronti a trasferirsi in Francia, per ora vivono a casa die Ricky Tognazzi. “è un”,di nuovo insiemeospiti di “è un” di Serena Bortone su RaiUno....

Advertising

24Trends_Italia : 17. Myriam Catania - 5mille+ 18. Arisa - 5mille+ 19. Colombia-Brasile - 5mille+ 20. Giorgia Meloni Spagna - 5mille+ - BELLASICILIAN12 : RT @altrogiornorai1: “L’amore non è scontato, non è una garanzia di niente. Combattiamo sempre per questo” Myriam Catania e il compagno Que… - BELLASICILIAN12 : RT @altrogiornorai1: I #Tognizzo @SimonettaIzzo @TognazziR Myriam Catania e Quentin Kammermann ospiti di @serenabortone nella puntata odier… - annakiara119 : RT @marii4h: Flaza è la figlia di Myriam Catania #amici21 - marii4h : Flaza è la figlia di Myriam Catania #amici21 -