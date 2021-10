Muore dopo un volo dalla finestra | sindaco | “Dubbi su suicidio | si faccia luce su quanto accaduto”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Ci sembra molto strano che Dora possa aver compiuto un gesto estremo decidendo di farla finita”. A dirlo all’Ansa ildi Montesano sulla Marcellana (Salerno), Giuseppe Rinaldi in merito alla morte della 29enne Dora Lagreca deceduta la notte tra venerdì e sabato a Potenza, a casa del fidanzatouna caduta. Secondo il primo cittadino “è impossibile che sia potuto accadere. Anche l’avvocato di famiglia è concorde, e così come la comunità. Chi la conosce bene sa che Dora era una ragazza solare, allegra, piena di vita e di progetti. Venerdì, prima di recarsi dal fidanzato, è stata a casa dei suoi familiari, ha parlato con una zia del matrimonio di un cugino che si sarebbe tenuto la prossima settimana. Niente faceva presagire questa tragedia. Conoscevo ...

Muore dopo

