Municipio VI, dopo il riconteggio al ballottaggio va la Filipponi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sarà Francesca Filipponi del M5S (foto) a sfidare il candidato del centrodestra Nicola Franco al ballottaggio del 17 e 18 ottobre per la presidenza del Municipio VI. La conferma è arrivata ieri sera ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sarà Francescadel M5S (foto) a sfidare il candidato del centrodestra Nicola Franco aldel 17 e 18 ottobre per la presidenza delVI. La conferma è arrivata ieri sera ...

Ultime Notizie dalla rete : Municipio dopo Municipio VI, dopo il riconteggio al ballottaggio va la Filipponi Dopo il riconteggio finito ieri, i voti di distacco sono una quarantina, sempre troppo pochi per ... Per i pentastellati si apre la partita per poter riconquistare la ormai ex roccaforte del Municipio ...

La Regione siciliana acquisterà il Cine - teatro 'Vona' di Comiso ... costruito nel 1934 e chiuso nell '93, attiguo al municipio. Realizzato nell'ampio spazio alle ... dove si trovano gli scavi ed i resti archeologici delle terme romane del III secolo dopo Cristo. Il ...

Il consigliere milanese che esulta per i cortei no green pass su Facebook (dopo gli scontri) Post di gioia per le piazze no green pass, che mai come questo fine settimana hanno mostrato il loro volto violento con gli scontri fuori dalla Centrale a Milano e con un'infinita guerriglia urbana a ...

