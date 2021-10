Mozione per sciogliere Forza Nuova, scontro tra i partiti. Cosa prevede la Costituzione (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il presidente del Consiglio porta la solidarietà del governo alla Cgil e i partiti si scontrano sulla proposta di scioglimento di Forza Nuova, dopo la guerriglia tra manifestanti e Forze dell’ordine... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il presidente del Consiglio porta la solidarietà del governo alla Cgil e isi scontrano sulla proposta di scioglimento di, dopo la guerriglia tra manifestanti e Forze dell’ordine...

