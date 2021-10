Mozione per sciogliere Forza Nuova, scontro tra i partiti. Che cosa prevede la Costituzione (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il presidente del Consiglio porta la solidarietà del governo alla Cgil e i partiti si scontrano sulla proposta di scioglimento di Forza Nuova, dopo la guerriglia tra manifestanti e forze dell’ordine... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il presidente del Consiglio porta la solidarietà del governo alla Cgil e isi scontrano sulla proposta di scioglimento di, dopo la guerriglia tra manifestanti e forze dell’ordine...

elio_vito : Buongiorno. Ho chiesto ad @emanuelefiano di poter sottoscrivere la sua mozione per lo scioglimento di Forza Nuova.… - fanpage : Il senatore Sandro Ruotolo presenterà una mozione per sciogliere le organizzazioni di ispirazione fascista - fanpage : La senatrice a vita Liliana #Segre ha firmato la mozione per sciogliere tutti i movimenti neofascisti - PettinaVanni : RT @mauroberruto: Tesi: @pdnetwork presenta mozione per sciogliere formazioni fasciste, perché #fascismo (e sua apologia) sono vietati dall… - unBueMuschiato : @bisagnino Il #PD ha già pronta mozione per sciogliere i gruppi di senegalesi -