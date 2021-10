Mozione Pd contro Forza Nuova | È fascista | il Governo la sciolga

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Pd ha presentato al Senato, a prima firma Malpezzi-Parrini, unain cui impegna il“a dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partitoe alla conseguente normativa vigente adottando i provvedimenti di sua competenza per procedere allo scioglimento die di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neoartefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana”. Un’altrasimile è stata presentata in Senato da Nencini (Psi) e Faraone (Iv). “La nostrachiede che il, attraverso gli strumenti previsti dalle leggi vigenti, ...