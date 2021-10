MotoGP, Rossi: “Sono entrato in paranoia pensando a Valencia, l’addio non sarà facile” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il nove volte campione del mondo di motociclismo, Valentino Rossi, lo scorso luglio ha annunciato il proprio addio alla MotoGP, e quel fatidico momento si sta facendo sempre più vicino. Il Dottore, nel corso di un’intervista rilasciata dalla versione spagnola di Dazn, ha spiegato le difficoltà che incontrerà una volta terminata la sua carriera da pilota: “Sono entrato in paranoia pensando a Valencia. Penso di non essere preparato per il momento in cui smetterò di essere un pilota di MotoGP. Quando ho annunciato il mio ritiro, in Austria, non Sono stato particolarmente condizionato dalle mie parole. Però adesso è diverso, ho realizzato che la mia vita sta per cambiare. Sono 15 anni che si parla del mio ritiro, ma non mi ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il nove volte campione del mondo di motociclismo, Valentino, lo scorso luglio ha annunciato il proprio addio alla, e quel fatidico momento si sta facendo sempre più vicino. Il Dottore, nel corso di un’intervista rilasciata dalla versione spagnola di Dazn, ha spiegato le difficoltà che incontrerà una volta terminata la sua carriera da pilota: “in. Penso di non essere preparato per il momento in cui smetterò di essere un pilota di. Quando ho annunciato il mio ritiro, in Austria, nonstato particolarmente condizionato dalle mie parole. Però adesso è diverso, ho realizzato che la mia vita sta per cambiare.15 anni che si parla del mio ritiro, ma non mi ...

