Moto Gp | Bagnaia su Quartararo | “Mondiale? Di sicuro non mi arrenderò”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Ultime tre gare per assegnare il titolo 2021 deldiGP. E in queste tre gare il pilota italiano Francescodarà tutto per rendere la vita meno facile a Fabioper la conquista del. Il pilota francese della Yamaha, infatti, è attualmente il leader delcon 254 punti, contro i 202 del pilota Ducati. Difficilissimo, ma non impossibile. Il francese dovrebbe ovviamente avere un calo netto quanto improvviso per non riuscire a vincere il titolo 2021 inGP. Per questo motivosi è detto “più rilassato di Fabio, dinon mi”. Sempre parlando di, Pecco ha continuato: “Fabio quest’anno ha fatto un ottimo lavoro. È il più veloce ...

... con il pilota Fabio Quartararo che è in piena lotta per il titolo iridato, nonostante Francescoabbia ancora qualche chance , alcuni collaudatori sono scesi in pista a Jerez de la Frontera ...Lavoro svolto benissimo, peraltro: " Saltare da unaall'altra è difficile - si riferisce alle ... Caspita, a Misano notavo una cosa: sono tutti super giovani, da Quartararo e, da Martin a ...Ultime tre gare per assegnare il titolo 2021 del Mondiale di MotoGP. E in queste tre gare il pilota italiano Francesco Bagnaia darà tutto per rendere la vita meno facile a Fabio Quartararo per la ...MotoGP: La Ducati è in vantaggio nel campionato marche e in quello team, ma Lin Jarvis conta sul momento magico del pilota francese per fare bottino pieno: manca dal 2015 ...