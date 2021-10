Morto Italo Ferretti | il re delle cravatte | tra i suoi clienti anche Clinton | Obama e Trump

Advertising

grecale66 : RT @babetta123: E’ morto l’imprenditore - velista Italo Mariani: creò il Marina San Giusto di Trieste - babetta123 : E’ morto l’imprenditore - velista Italo Mariani: creò il Marina San Giusto di Trieste - EnricoGwozdz : RT @domenicomazzone: È morto a 78 anni Italo Ferretti, lo stilista delle cravatte “Santo Stefano” indossate dai presidenti degli Stati Unit… - domenicomazzone : È morto a 78 anni Italo Ferretti, lo stilista delle cravatte “Santo Stefano” indossate dai presidenti degli Stati U… - albertotozzi3 : RT @cambiamainulla: @fattoquotidiano Pur vaccinato è morto di Covid.. ma smettetela siete diventati quello che criticavate quando siete nat… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Italo

Il mondo dell'imprenditoria e dell'artigianato piange la scomparsa diFerretti . Il ' re delle cravatte ', originario di Silvi (Teramo), èieri. Aveva 78 anni. Leggi anche > Le celebri cravatte Ferretti sono state indossate dai più grandi attori e anche fra ...l'altra notte all'età di 78 anni il re delle cravatte e patron del cravattificio Santo Stefano di SilviFerretti. I suoi accessori sono stati indossati dai presidenti degli Stati uniti: ...Aveva realizzato cravatte per personalità di spicco. Il re delle cravatte Italo Ferretti, fondatore dell'omonima azienda che è conosciuta in tutto il mondo, è scomparso ...E' morto ieri a 78 anni Italo Ferretti il re delle cravatte, originario di Silvi Marina, in Abruzzo,e fondatore dell'omonima azienda conosciuta in tutto il mondo. Le celebri cravatte Ferretti sono sta ...