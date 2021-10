Monica Bellucci premiata al Torino Film Festival 2021

(Di lunedì 11 ottobre 2021) L’appuntamento è per il 30 novembre., la, verràal(26 novembre-4 dicembre). Salirà sul palco e riceverà il Premio Stella della Mole per l’innovazione artistica.: il nuovoin anteprima mondiale alA seguire, l’anteprima mondiale del suo nuovo. Quello per cui si è fatta bionda, come nella foto sopra. Il titolo è The Girl in the Fountain e lei interpreta Anita Ekberg. Si, proprio la diva di La Dolce Vita di Fellini. Quella del mitico “Marcello, come here” e di lei nella Fontana di Trevi… La ragazza nella fontana, appunto…...

Advertising

EvenGodMustPray : RT @cineasimetrico: Monica Bellucci 1996 - cinematografoIT : L'attrice Monica Bellucci riceverà il Premio Stella della Mole per l’Innovazione Artistica del 39° @torinofilmfest.… - taxijax : RT @Kevin10919728: MONICA BELLUCCI - wkwkwk4646 : RT @ActressDaily1: monica bellucci ???? - LIBROYREPUBLICA : RT @cineasimetrico: Monica Bellucci 1996 -

Ultime Notizie dalla rete : Monica Bellucci

Il Premio Stella della Mole per l'Innovazione Artistica del 39° Torino Film Festival viene conferito a. La consegna del premio all'attrice avrà luogo martedì 30 novembre e sarà seguita dalla proiezione in anteprima mondiale del film 'The girl in the fountain' diretto da Antongiulio ...Il Premio Stella della Mole per l'Innovazione Artistica del 39/o Torino Film Festival viene conferito a. La consegna del premio all'attrice avrà luogo martedì 30 novembre e sarà seguita dalla proiezione in anteprima mondiale del film The girl in the fountain, diretto da Antongiulio ...Il Premio Stella della Mole per l’Innovazione Artistica del 39° Torino Film Festival viene conferito a Monica Bellucci ...Il Premio Stella della Mole per l’Innovazione Artistica del 39° Torino Film Festival viene conferito a Monica Bellucci. La consegna del premio all’attri ...