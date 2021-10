Mondiali 2022 | per i bookie l' Italia tra le favorite per la vittoria

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Il 3° posto in Nations League non ha minato le certezze dell’in vista deiin Qatar, anzi le ha rafforzate tanto che gli azzurri, campioni d’Europa lo scorso luglio, rimangono tra i candidati al titolo più accreditati per i. La grande favorita della rassegna rimane il Brasile, che i betting analyst di Stanleybet.it vedono a 6,50, subito davanti alla vincitrice della Nations League, la Francia, per cui un successo mondiale paga 7 volte la posta, mentre il trionfo dei vicecampioni d’Europa dell’Inghilterra vale 8 volte la posta. L’è invece proposta a 9 assieme alla Spagna, che nell’ultima finestra per le nazionali ha mostrato di avere tanti giocatori su cui lavorare verso i. Segue l’Argentina di Leo Messi (all’ultima chance di portare a casa il ...

Commenta per primo Nella gara dell'11ª giornata di qualificazioni sudamericane ai Mondiali di Qatar 2022, il Venezuela supera per 2 - 1 l'Ecuador. In gol Valencia, Machis e Bello. Guarda gli highlights del match. Commenta per primo Nella gara dell'11ª giornata di qualificazioni sudamericane ai Mondiali di Qatar 2022, Il Cile supera per 2 - 0 il Paraguay. In gol Brereton e Isla, su assist di Sanchez. Guarda gli highlights del match.