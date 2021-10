Mondiale Hansa 303, soddisfazione Lega Navale Italiana per la manifestazione di Palermo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Si sono conclusi a Palermo i Campionati del mondo di vela per la classe Hansa 303, organizzati dalla Sezione di Palermo della Lega Navale Italiana, in concorso con la Federazione Italiana Vela (Fiv) e il Comitato Italiano Paralimpico (Cip) e con il supporto delle Istituzioni e sponsor locali. Questa classe di imbarcazione, progettata e costruita proprio per soddisfare le esigenze degli atleti con disabilità, ha visto un grande successo dell’edizione 2021 del Campionato del Mondo per numeri e risultati: oltre 180 atleti provenienti da 5 continenti, 25 nazioni con 118 imbarcazioni in gara. Tutto grazie alla volontà e all’impegno dei soci della LNI, guidati e motivati dal Presidente Tisci, dei volontari e di tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 ottobre 2021) Si sono conclusi ai Campionati del mondo di vela per la classe303, organizzati dalla Sezione didella, in concorso con la FederazioneVela (Fiv) e il Comitato Italiano Paralimpico (Cip) e con il supporto delle Istituzioni e sponsor locali. Questa classe di imbarcazione, progettata e costruita proprio per soddisfare le esigenze degli atleti con disabilità, ha visto un grande successo dell’edizione 2021 del Campionato del Mondo per numeri e risultati: oltre 180 atleti provenienti da 5 continenti, 25 nazioni con 118 imbarcazioni in gara. Tutto grazie alla volontà e all’impegno dei soci della LNI, guidati e motivati dal Presidente Tisci, dei volontari e di tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo ...

