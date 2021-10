Miwa Energia | buona la prima | i cinghiali espugnano Sant’Antimo

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Parte con il piede giusto la stagione degli uomini di Coach Parrillo che vincono in casa del Sorriso Azzurroper 67 a 77. Una partita sicuramente non semplice, come preannunciato dallo stesso Coach, nonostante la giovanissima età dei padroni di casa. Gli uomini di Coach Gattone, infatti, hanno disputato una gara molto aggressiva dalla palla a due fino al fischio finale applicando un pressing asfissiante sui giovani play della compagine beneventana. Il Sorriso Azzurro, come da premessa, ha chiuso in vantaggio i primi tre quarti di gioco (21-20/18-17/13-12) con labrava a restare attaccata e non mollare all’entusiasmo al talento degli avversari. A maggior ragione, bravi Rianna e compagni a non perdere la testa dopo il quinto fallo di Alunderis già al ...