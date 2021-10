Miss Italia 2021, Francesca Mamè è la nuova Miss Lombardia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Vendetta è compiuta. La morettina di Senago (Milano) che come già abbiamo raccontato alle scuole medie e superiori veniva derisa e quasi emarginata poiché originaria dell'Africa è la nuova Miss ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 11 ottobre 2021) Vendetta è compiuta. La morettina di Senago (Milano) che come già abbiamo raccontato alle scuole medie e superiori veniva derisa e quasi emarginata poiché originaria dell'Africa è la...

Advertising

Giorno_Brescia : Miss Italia 2021, Francesca Mamè è la nuova Miss Lombardia - asotnemaeL : Dite a Nicola che per lui Miss Italia finisce qui. #gfvipparty - GemmedellaNinfa : @Marcela05860458 anche io, non immaginavo fosse così cattiva, ma cattiva dentro. solo perché lei non ha figli non s… - zazoomblog : Manila Nazzaro età figli gf malattia Miss Italia Lorenzo Amoruso ex marito e altro - #Manila #Nazzaro #figli… - xjsekhmet : RT @soleilpersempre: Sophie : abbiamo fatto gli stessi programmi…… Soleil Sophie Miss Italia U… -