Milano | sindaco Buccinasco | ' in corso nuova guerra di mafia | agire subito'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 ottobre 2021), 11 ott. (Adnkronos) - "Asi sta consumando unadi, un cambio di potere ed evidentemente era necessario mandare un messaggio ben chiaro e alla luce del sole". Lo afferma Rino Pruiti,di, Comune alle porte di, dove questa mattina è stato ucciso un pregiudicato, in un post su Facebook. “Da anni -continua- denunciamo la presenza sul nostro territorio di pregiudicati e famiglie legate alla criminalità organizzata e gridiamo la necessità di tenere sempre alta l'attenzione. Oggi si torna a sparare, in pieno giorno, un'esecuzione evidentemente compiuta da professionisti in una delle zone più centrali e frequentate della nostra città da famiglie, nonni, bambini: i killer non si sono preoccupati di ...