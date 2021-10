Milano | denunciati no green pass appartenenti all’area dell’anarchia | lo segnala Tajani Fi

Advertising

Antonio_Tajani : Anarchici #nogreenpass denunciati a Milano dopo le manifestazioni di ieri.Tutti prendano le distanze dai violenti - ilduca81875061 : RT @tempoweb: Ma che sorpresa, a #Milano i violenti contro il #greenpass erano #anarchici. E la sinistra tace #scontri #manifestazioni #ilt… - Gabriele885 : RT @fratotolo2: Ovviamente la notizia è stata completata oscurata da quella dei “fascisti” di Roma: la metà dei 57 denunciati a #Milano son… - giallonarciso : RT @gervasoni1968: Ma che sorpresa, a Milano i violenti contro il green pass erano anarchici. E la sinistra tace - Il Tempo - alesdamb : RT @fratotolo2: Ovviamente la notizia è stata completata oscurata da quella dei “fascisti” di Roma: la metà dei 57 denunciati a #Milano son… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano denunciati

Eppure trova conferma da quanto riporta l'agenzia Adnkronos: la metà dei 57dalla questura diall'indomani del corteo 'no green pass' è riconducibile al mondo anarchico. ...Sono anarchici idiMentre i manifestanti mettevano Roma a ferro e fuoco, a5mila persone cercavano di raggiungere la stazione Centrale. Anche in questo caso l'obiettivo è ...Quasi nessuno rileva che le violenze nelle manifestazioni vengono anche da sinistra, solo Tajani rileva che anarchici no green pass denunciati a Milano tajani, anarchici, no green pass ...Il dato emerso domenica al termine di un’ intensa nottata di verifiche e verbali, con il bilancio dell’ultima manifestazione, cristallizza l’alta adesione di anarchici e la partecipazione ai momenti d ...