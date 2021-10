Milano | cori razzisti durante Francia-Spagna | daspo a due spagnoli

Advertising

Flavian58478250 : RT @localteamtv: Milano, contestazioni CGIL: cori alla Camera del Lavoro #Protesta #Milano #CGIL #ScioperoGenerale -

Ultime Notizie dalla rete : Milano cori

Agenzia ANSA

... coi presenti che hanno intonatocontro l'Esecutivo e l'amministrazione cittadina. Poco prima, altri palloncini di vernice sono stati lanciati contro la sede di Iren, in via Confienza.- ...... hanno rivolto deie ululati di matrice razzista nei confronti dei giocatori di colore della nazionale francese. Gli agenti della Digos della Questura di, dopo aver individuato i due ...Milano, 11 ott. Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha emesso due daspo della durata di un anno nei confronti di due tifosi spagnoli che hanno urlato cori r ...Anche il Napoli nella corsa per Lorenzo Lucca, bomber rivelazione della Serie B che sta meravigliando con la maglia del Pisa.