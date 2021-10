Milan, sospiro di sollievo per Calabria: non ci sono lesioni muscolari (Di lunedì 11 ottobre 2021) Davide Calabria, terzino del Milan, aveva lasciato il ritiro della Nazionale Italiana per un risentimento muscolare. Può giocare già sabato Leggi su pianetamilan (Di lunedì 11 ottobre 2021) Davide, terzino del, aveva lasciato il ritiro della Nazionale Italiana per un risentimento muscolare. Può giocare già sabato

Ultime Notizie dalla rete : Milan sospiro Palla in mezzo alle gambe: l'errore imperdonabile di Donnarumma Cala il sipario sulla Nations League e Gigio Donnarumma può tirare un sospiro di sollievo. Sul gol del Belgio il portiere dell'Italia viene infilato sotto le gambe dal ...per l'ex numero uno del Milan , ...

Milan, Florenzi operato con successo: "Torno presto" ... "AC Milan " si legge infatti nella nota diramata dal club " comunica che il giocatore Alessandro ... mister Stefano Pioli può però comunque tirare un sospiro di sollievo per un importante recupero: ...

Milan, Ibra pronto al rientro in gruppo. Sospiro di sollievo per Calabria

Sospiro di sollievo per le condizioni di Davide Calabria, tornato in anticipo dal Nazionale per un risentimento muscolare all'adduttore destro: come riporta Tuttosport, ieri il terzino ...

