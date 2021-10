Milan | sabato torna Giroud | il francese ha superato la lombalgia

Advertising

La ripartenza del campionato sarà una giornata per attaccanti: chi torna, come Dybala e Giroud, chi cerca conferme, come Dzeko e Osimhen. Ognuno ha un motivo in più per lasciare il segno.i primi a giocare saranno Edin e Olivier. Il numero 9 nerazzurro ritorna nella sua Roma da insostituibile: all'Olimpico, avversaria la Lazio, sarà un derby d'area di rigore con Immobile, il ...... può guardare con fiducia a Lazio - Inter in programma16 ottobre alle ore 18:00. Sarà ...ma anche a importanti scontri in campionato come quello contro la Juventus e il derby contro ilin ...Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport". "Corsa scudetto, assalto a Osimhen. I ritorni di Giroud e Dybala, i gol di Dzeko: sabato e domenica ...Il nigeriano è sempre più leader del Napoli capolista. L’Inter punta sulla solidità del bosniaco, Milan e Juve provano a rilanciare il 9 e il 10 ...