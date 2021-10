Milan, nuovo stop per Messias: lesione al retto femorale della coscia sinistra (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nuova tegola in casa Milan. Stefano Pioli dovrà fare a meno di Junior Messias. Il brasiliano, ex Crotone, ha subito un nuovo infortunio. Il giocatore è stato sottoposto oggi ad esame di risonanza che ha evidenziato una lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Adesso è previsto un nuovo controllo tra 10 giorni circa, per valutare i tempi di recupero. Messias aveva da poco recuperato da un infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi in questi primi mesi di stagione. Aveva recuperato nelle ultime gare e ora stava provando a trovare la giusta condizione, sfruttando la sosta delle Nazionali. Ora, invece, un nuovo stop, non breve. Foto: Sito ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nuova tegola in casa. Stefano Pioli dovrà fare a meno di Junior. Il brasiliano, ex Crotone, ha subito uninfortunio. Il giocatore è stato sottoposto oggi ad esame di risonanza che ha evidenziato unadel muscolo. Adesso è previsto uncontrollo tra 10 giorni circa, per valutare i tempi di recupero.aveva da poco recuperato da un infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi in questi primi mesi di stagione. Aveva recuperato nelle ultime gare e ora stava provando a trovare la giusta condizione, sfruttando la sosta delle Nazionali. Ora, invece, un, non breve. Foto: Sito ...

capuanogio : #Donnarumma fischiato per 90 minuti non è stato un bello spettacolo, ma scandalizzarsi non serve: veniva contestato… - RossoneroBlog : Lesione al retto femorale della coscia sinistra per Junior #Messias, nuovo controllo tra dieci giorni. #ACMilan #Milan - immobiliare_it : Il progetto per il nuovo stadio a San Siro di Milan e Inter potrebbe essere assegnato allo studio Populous. Cosa pr… - FMCROfficial : Sabato torna il Milan! E dopo 3 settimane il campionato si fermerà di nuovo per gli impegni della fantastica Nazion… - Juan__DAv : Nuovo stop per Junior #Messias: il brasiliano è stato sottoposto quest'oggi ad una risonanza che ha evidenziato una… -

