Milan, Messias di nuovo ai box: il punto sugli infortunati (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il brasiliano ha riportato una lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Sulla via del recupero Giroud, Ibrahimovic e ... Leggi su today (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il brasiliano ha riportato una lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Sulla via del recupero Giroud, Ibrahimovic e ...

Advertising

DiMarzio : #Milan | si ferma #Messias. Infortunio muscolare per il centrocampista rossonero - pisto_gol : Ata-Mil 2:3 Il Milan è tostissimo: segna subito con Calabria, Maignan para tutto, fa 2:0 con l’ottimo Tonali, 3:0 c… - Aleamoruso99 : Non aver speso due milioni in più per #Faivre potrebbe impedire al #Milan - anche quest'anno - di giocarsi lo Scude… - calciomercatoit : ??Allarme #Maldini per #Pioli: il giovane rossonero ha lasciato il ritiro della #Nazionale, ma le notizie sono rassi… - Romagialloross4 : #Milan, si ferma anche #Messias: in forte dubbio la gara con la #ASRoma -