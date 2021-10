Milan, lesione alla coscia e nuovo stop per Messias (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il giocatore del Milan Junior Messias è stato sottoposto oggi ad esame di risonanza che ha evidenziato una lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. La società fa sapere che un esame di controllo e’ previsto fra dieci giorni. Leggi su footdata (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il giocatore delJuniorè stato sottoposto oggi ad esame di risonanza che ha evidenziato unadel muscolo retto femorale dellasinistra. La società fa sapere che un esame di controllo e’ previsto fra dieci giorni.

Advertising

CinqueNews : #Milan -> lesione alla coscia e nuovo stop per #Messias - GreenMidnight1 : RT @LucaManinetti: ??Infermeria #Milan: nessuna lesione per Davide #Calabria, solo risentimento muscolare. Potrebbe recuperare già per la sf… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Milan, nuovo stop per Messias: lesione al retto femorale della coscia sinistra - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Milan, nuovo stop per Messias: lesione al retto femorale della coscia sinistra - Bertolca10 : Dopo l'esordio #Messias contro l'Atalanta (in campo 16 minuti), il brasiliano ha rimediato una lesione del retto fe… -