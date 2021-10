Milan, infortunio Messias: lesione del muscolo femorale (Di lunedì 11 ottobre 2021) Brutte notizie per il Milan: la risonanza a cui è stato sottoposto Messias ha evidenziato una lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Il fantasista brasiliano verrà sottoposto ad un ulteriore esame tra una decina di giorni. Si preannuncia quindi un lungo stop per l’ex Crotone, che finora non ha potuto contribuire all’ottimo avvio di stagione da parte dei rossoneri. Un altro problema fisico lo aveva fermato ad inizio campionato, ora lo stop potrebbe essere altrettanto lungo. Notizia in aggiornamento. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 11 ottobre 2021) Brutte notizie per il: la risonanza a cui è stato sottopostoha evidenziato unadelrettodella coscia sinistra. Il fantasista brasiliano verrà sottoposto ad un ulteriore esame tra una decina di giorni. Si preannuncia quindi un lungo stop per l’ex Crotone, che finora non ha potuto contribuire all’ottimo avvio di stagione da parte dei rossoneri. Un altro problema fisico lo aveva fermato ad inizio campionato, ora lo stop potrebbe essere altrettanto lungo. Notizia in aggiornamento. L'articolo proviene da Italia Sera.

