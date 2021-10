Milan, infiammazione al tendine rotuleo per Daniel Maldini: lascia il ritiro dell’U20 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il giocatore del Milan, Daniel Maldini, è stato costretto ad abbandonare il ritiro della Nazionale U20 impegnata nel Torneo 8 Nazioni. Secondo quanto riferito dal sito di Tuttosport, la causa sarebbe un’infiammazione al tendine rotuleo. Il ragazzo è prontamente tornato a Milano. Qui effettuerà nelle prossime ore una nuova visita da parte dello staff medico rossonero, che valuterà anche le terapie e i tempi di recupero. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il giocatore del, è stato costretto ad abbandonare ildella Nazionale U20 impegnata nel Torneo 8 Nazioni. Secondo quanto riferito dal sito di Tuttosport, la causa sarebbe un’al. Il ragazzo è prontamente tornato ao. Qui effettuerà nelle prossime ore una nuova visita da parte dello staff medico rossonero, che valuterà anche le terapie e i tempi di recupero. SportFace.

