Milan, c’è lesione per Messias: tra 10 giorni un nuovo controllo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sembrava solo un affaticamento muscolare ma gli esami strumentali non hanno confermato l’ottimismo iniziale. Junior Messias si ferma ancora ed è costretto a farlo a causa di un infortunio che si è rivelato più serio del previsto. Il giocatore ex Crotone è stato sottoposto oggi ad esame di risonanza che ha evidenziato una lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. La società fa sapere che un esame di controllo è previsto fra dieci giorni. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sembrava solo un affaticamento muscolare ma gli esami strumentali non hanno confermato l’ottimismo iniziale. Juniorsi ferma ancora ed è costretto a farlo a causa di un infortunio che si è rivelato più serio del previsto. Il giocatore ex Crotone è stato sottoposto oggi ad esame di risonanza che ha evidenziato unadel muscolo retto femorale della coscia sinistra. La società fa sapere che un esame diè previsto fra dieci. SportFace.

