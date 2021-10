Milan, arriva la nuova keyboard: disponibile negli App Store Android e iOS (Di lunedì 11 ottobre 2021) La passione per la propria squadra del cuore può spingere un tifoso ad avvertire l’esigenza di manifestare a tutti l’amore per i propri colori. Ed è proprio con questo obiettivo che ora il Milan ha annunciato il lancio di una nuova app mobile che permetterà di avvicinare ancora di più i tifosi al Club. Un’occasione L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 11 ottobre 2021) La passione per la propria squadra del cuore può spingere un tifoso ad avvertire l’esigenza di manifestare a tutti l’amore per i propri colori. Ed è proprio con questo obiettivo che ora ilha annunciato il lancio di unaapp mobile che permetterà di avvicinare ancora di più i tifosi al Club. Un’occasione L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Notizie Milan, arriva la nuova keyboard: disponibile negli App Store Android e iOS: La passione per la propria squ… - Alessan51837154 : RT @cmdotcom: #Milan, a gennaio arriva un nuovo trequartista: ecco chi è il favorito - ste_ciak : RT @Thankilpin: Se metti uno che arriva in condizioni pietose in mano allo staff del Milan come vuoi pretendere di averlo a disposizione pr… - Thankilpin : Se metti uno che arriva in condizioni pietose in mano allo staff del Milan come vuoi pretendere di averlo a disposizione prima di 4-5 mesi? - massimilianodu : @SsantiagoF13 @diohakane @FraPol26 Il problema è pensare proprio che ogni giocatore vada bene. Un prestito con diri… -