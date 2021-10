Migranti: nuovo sbarco nella Locride, arrivati 80 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ancora uno sbarco di Migranti nella Locride, il 38mo negli ultimi cento giorni. A Roccella Ionica, approdo di 34 dei 38 sbarchi, sono arrivati 80 Migranti, tutti uomini adulti di varie nazionalità. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ancora unodi, il 38mo negli ultimi cento giorni. A Roccella Ionica, approdo di 34 dei 38 sbarchi, sono80, tutti uomini adulti di varie nazionalità. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Migranti nuovo Migranti: nuovo sbarco nella Locride, arrivati 80 I migranti sono stati trasbordati su una delle unità navali delle fiamme gialle e condotti in porto . Subito dopo lo sbarco i migranti sono stati sottoposti al tampone molecolare e successivamente ...

Migranti: Roma, il 13 ottobre alla Camera presentazione del volume sulle "Storie di un fenomeno" Il libro, spiega l'editore, offe "un nuovo punto di vista che è emerso dalle diverse voci ... Ad essere ascoltati i protagonisti del viaggio, i migranti e ancora chi si occupa del contrasto al traffico ...

Migranti: nuovo sbarco nella Locride, arrivati 80 - Cronaca ANSA Nuova Europa Ancora uno sbarco di migranti, arrivano in 80. È il 38esimo negli ultimi cento giorni Le coste della locride alle prese con un flusso di profughi che negli ultimi mesi cresce a dismisura come anche i natanti abbandonati nei porti ...

Migranti, nuovo sbarco nella Locride: arrivati in 80 Roccella Ionica - Ancora uno sbarco di migranti nella Locride, il 38mo negli ultimi cento giorni. A Roccella Ionica, approdo di 34 dei 38 sbarchi, sono arrivati 80 migranti, tutti uomini adulti di var ...

