Micol | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Ilriprende con pronuncia sefardita ildi Mikal, la figlia di Saul che andò in sposa a Davide, citata nell’Antico Testamento. Ci sono invece diverse versioni circa l’etimologia del, in ebraico ?????? (Michal): secondo alcune fonti potrebbe infatti avere ildi “ruscello” (lo stesso delBrook), mentre altre lo considerano della stessadi Michele, ossia unteoforico basato sulla domanda retorica “Chi è come Dio?”.è anche inserita da Dante nel suo Purgatorio, nel Canto Decimo, dove espiano le anime dei superbi. Può essere registrato sia con l’accento sulla prima sillaba -“Mìcol” – che sull’ultima – “Micòl” -, che cambia ovviamente la pronuncia. Da notare che la forma ebraica Michal ...