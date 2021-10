Michelle Hunziker offesa da Jo Squillo: la verità però è ben altra (Di lunedì 11 ottobre 2021) Michelle Hunziker offesa da Jo Squillo. La temperatura all’interno della casa è sempre più inversamente proporzionale a quella esterna esterna. Fuori è autunno, dentro è piena estate, con temperature bollenti. Dopo i giorni, e le conseguenti polemiche, riguardanti il rapporto sentimentale tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, ora è il momento delle parole di Jo Squillo. Ma cosa è accaduto? Michelle-Hunziker-e-Jo-Squillo-altranotiziaPer un momento, per qualche ora, all’interno della casa de Il Grande Fratello Vip 6, non si è parlato della tormentata e discussa storia d’amore che vede protagonisti il nuotatore Manuel Bortuzzo e la principessa etiope Lulù Selassié. A quanto pare adesso vi è un’altra situazione che sta ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 11 ottobre 2021)da Jo. La temperatura all’interno della casa è sempre più inversamente proporzionale a quella esterna esterna. Fuori è autunno, dentro è piena estate, con temperature bollenti. Dopo i giorni, e le conseguenti polemiche, riguardanti il rapporto sentimentale tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, ora è il momento delle parole di Jo. Ma cosa è accaduto?-e-Jo-notiziaPer un momento, per qualche ora, all’interno della casa de Il Grande Fratello Vip 6, non si è parlato della tormentata e discussa storia d’amore che vede protagonisti il nuotatore Manuel Bortuzzo e la principessa etiope Lulù Selassié. A quanto pare adesso vi è un’situazione che sta ...

Advertising

DomenicoMazzil5 : RT @m_hunziker: IRON BOOT CAMP 2021 powered by @OralB e a supporto di @DoppiaDifesa 16 e 17 luglio - Adriatic Golf Club Cervia I biglietti… - DomenicoMazzil5 : RT @m_hunziker: IRON BOOT CAMP 2021 powered by @OralB e a sostegno di @DoppiaDifesa 16 e 17 luglio Adriatic Golf Club Cervia I biglietti… - Emanuelmartino_ : @GemmedellaNinfa @limitless271828 @alfosignorini #grvip Michelle è Michelle Masello non Michelle Hunziker #gfvip - Emanuelmartino_ : @GemmedellaNinfa @limitless271828 @alfosignorini Nel video dice tu sei come Michelle bella e bionda (ha anche la st… - GemmedellaNinfa : @Emanuelmartino_ @limitless271828 @alfosignorini non stai capendo, jo mentre discuteva ha fatto lei il nome 'hunzik… -