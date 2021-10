“Mi piaci…” Coccole | sorrisi e a letto insieme… Che sorpresa la nuova coppia del GF Vip 6

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Al GF Vip 6 è scattato il secondo bacio di questa edizione. I primi ‘fidanzatini’ della casa sono ormai giunti alla rottura. Dopo l’ennesima richiesta di chiarimento Manuel Bortuzzo ha deciso di non portare avanti il flirt iniziato qualche settimana fa con Lulù Selassiè. Manuel Bortuzzo ha detto a Lulù di essere in forte difficoltà nel proseguire la loro relazione e per l’ennesima volta ha spiegato di non riuscire a darle quello che chiede e che dopo averla conosciuta meglio non immagina di poter continuare un rapporto con lei nel futuro e di non voler perdere tempo illudendola inutilmente. Dopo Manuel e Lulù è tempo di un’altraal GF Vip 6? GF Vip 6, scatta il bacio: chi è laAl termine della festa organizzata per il compleanno di Manila Nazzaro, mentre i vip si preparano per la notte, Miriana ...