Meteo Roma: previsioni per martedì 12 ottobre (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo stabile nella giornata con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto. Temperature comprese tra +9°C e +20°C. Meteo Lazio: previsioni per martedì 12 ottobre Tempo stabile in mattinata con ampie schiarite alternate ad addensamenti sparsi; locali piogge al pomeriggio sul Basso Lazio. In serata le condizioni del tempo torneranno ad essere stabili su tutto il territorio Meteo Italia: previsioni per martedì 12 ottobre Al Nord: Nuvolosità irregolare al mattino su tutti i settori, ma con tempo asciutto. Al pomeriggio locali nevicate sulle Alpi orientali al di sopra dei 1800 metri, nessuna variazione altrove; in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo stabile nella giornata con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto. Temperature comprese tra +9°C e +20°C.Lazio:per12Tempo stabile in mattinata con ampie schiarite alternate ad addensamenti sparsi; locali piogge al pomeriggio sul Basso Lazio. In serata le condizioni del tempo torneranno ad essere stabili su tutto il territorioItalia:per12Al Nord: Nuvolosità irregolare al mattino su tutti i settori, ma con tempo asciutto. Al pomeriggio locali nevicate sulle Alpi orientali al di sopra dei 1800 metri, nessuna variazione altrove; in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, ...

Advertising

andreastoolbox : Previsioni meteo a Roma dell’11 ottobre | Sky TG24 - infoitinterno : Sciopero trasporti Roma 11 ottobre, città in tilt tra manifestazioni e meteo - cronacadiroma : #meteo - Arriva l'#inverno su #Roma e il resto della #RegioneLazio: le previsioni - rep_roma : Sciopero trasporti Roma 11 ottobre, città in tilt tra manifestazioni e meteo [di Romina Marceca, Luca Monaco] [aggi… - FaRitardo1 : RT @rep_roma: Sciopero trasporti Roma 11 ottobre, città in tilt tra manifestazioni e meteo [di Luca Monaco] [aggiornamento delle 11:18] htt… -