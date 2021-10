Meteo lunedì: perturbazione fredda in arrivo dal Nord Europa. Ecco le conseguenze (Di lunedì 11 ottobre 2021) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Il nuovo impulso freddo che sul finire della settimana giungerà dall’Europa orientale e andrà a rinvigorire l’area depressionaria presente tra l’Adriatico e il sul Sud Italia, determinerà un inizio di settimana instabile sulle nostre regioni orientali. La giornata di lunedì sarà infatti caratterizzata da annuvolamenti e piogge sparse dalle coste venete e friulane alla Romagna e fino alla Puglia, con coinvolgimento anche di parte del basso Tirreno tra Nord Sicilia e Calabria. Le temperature decisamente basse per il periodo saranno favorevoli per nuove nevicate sulla dorsale appenninica, con fiocchi già dai 1300/1500m su Appennino romagnolo, toscano, umbro, marchigiano ed abruzzese. Con il passare delle ore l’area depressionaria tenderà però ad allontanarsi dall’Italia verso il ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 11 ottobre 2021) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Il nuovo impulso freddo che sul finire della settimana giungerà dall’orientale e andrà a rinvigorire l’area depressionaria presente tra l’Adriatico e il sul Sud Italia, determinerà un inizio di settimana instabile sulle nostre regioni orientali. La giornata disarà infatti caratterizzata da annuvolamenti e piogge sparse dalle coste venete e friulane alla Romagna e fino alla Puglia, con coinvolgimento anche di parte del basso Tirreno traSicilia e Calabria. Le temperature decisamente basse per il periodo saranno favorevoli per nuove nevicate sulla dorsale appenninica, con fiocchi già dai 1300/1500m su Appennino romagnolo, toscano, umbro, marchigiano ed abruzzese. Con il passare delle ore l’area depressionaria tenderà però ad allontanarsi dall’Italia verso il ...

