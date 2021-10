Messias si ferma di nuovo: lesione muscolare, fuori 3 settimane (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un inizio di stagione decisamente travagliato per Junior Messias. Il fantasista brasiliano, che era finalmente riuscito a esordire in rossonero nella vittoria di Bergamo dopo svariati problemi ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un inizio di stagione decisamente travagliato per Junior. Il fantasista brasiliano, che era finalmente riuscito a esordire in rossonero nella vittoria di Bergamo dopo svariati problemi ...

Advertising

zazoomblog : Serie A probabili formazioni LIVE: si ferma Messias Gasp perde Djimsiti - #Serie #probabili #formazioni #LIVE: - angeloinitaly : RT @MilanNewsit: MN - Milan, si ferma Messias: lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra - TOSADORIDANIELA : RT @86_longo: ?? #Milan, si ferma #Messias: l’ex Crotone si sta sottoponendo a dei controlli per capire l’entità del problema. Non dovrebbe… - sportli26181512 : MN - Milan, si ferma Messias: lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra: Brutte notizie per il Milan… - sportli26181512 : Milan, si ferma ancora Messias: nuovi accertamenti, salta Verona e Porto: Il Milan perde nuovamente Junior Messias.… -