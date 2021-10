Mensa | Perifano | “Basta strumentalizzazioni | i genitori chiedono controlli Subito la commissione”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Di seguito nota stampa del candidato sindaco Luigi Diego: “Mastella ha perso le staffe anche sulla delicata questione dellascolastica. Idei piccoli scolari hanno segnalato vari problemi nella organizzazione del servizio ma il sindaco uscente si giustifica accusando i lavoratori di boicottaggio politico. Ma così davvero si crea il panico nelle famiglie. Da Sindaco la prima cosa che farò sarà istituire unadi controllo, come previsto dal capitolato, con, docenti e personale della Asl per verificare la idoneità del centro di cottura di Beltiglio-Ceppaloni, tempi di cottura e somministrazione dei pasti, menù, scodellamento e qualità dei prodotti”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

