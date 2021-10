Meloni smaschera le bugie di Gualtieri: “Da ministro dell’Economia ha mentito agli italiani” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le bugie di Roberto Gualtieri hanno le gambe corte. Il ministro dell’Economia del governo Conte, oggi in corsa per diventare sindaco di Roma, è stato smascherato dai numeri forniti dalla Cgia di Mestre. “Fin dall’inizio della pandemia – scrive Giorgia Meloni su Facebook – Fratelli d’Italia ha lanciato l’allarme sulla tenuta dal mondo delle partite IVA: dei professionisti, di commercianti, artigiani e ristoratori messi in ginocchio dalla crisi economica provocata dal Covid e dalle conseguenti restrizioni e chiusure imposte dal Governo. Da tempo sosteniamo che la priorità sia mettere in sicurezza il nostro sistema produttivo e garantire la continuità delle imprese. Da tempo, ma sempre inascoltati”. LEGGI ANCHE Mes, la resa di Conte. Meloni: "È alto tradimento, hanno ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ledi Robertohanno le gambe corte. Ildel governo Conte, oggi in corsa per diventare sindaco di Roma, è statoto dai numeri forniti dalla Cgia di Mestre. “Fin dall’inizio della pandemia – scrive Giorgiasu Facebook – Fratelli d’Italia ha lanciato l’allarme sulla tenuta dal mondo delle partite IVA: dei professionisti, di commercianti, artigiani e ristoratori messi in ginocchio dalla crisi economica provocata dal Covid e dalle conseguenti restrizioni e chiusure imposte dal Governo. Da tempo sosteniamo che la priorità sia mettere in sicurezza il nostro sistema produttivo e garantire la continuità delle imprese. Da tempo, ma sempre inascoltati”. LEGGI ANCHE Mes, la resa di Conte.: "È alto tradimento, hanno ...

