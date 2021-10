“Meloni neofascista è come accostare Provenzano al mafioso”. Sgarbi zittisce il vicesegretario Pd (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott – “Giorgia Meloni? E’ dentro l’arco costituzionale chi viene votato“: così Vittorio Sgarbi zittisce il vicesegretario del Pd Giuseppe Provenzano. “L’accostamento della Meloni al ‘neofascismo’ ha lo stesso senso dell’accostamento del nome Provenzano a quello del suo omonimo mafioso“. Un paragone molto forte, quello che fa Sgarbi, ma che serve a rimettere a posto l’esponente dem, secondo cui la leader di FdI sarebbe “fuori dall’arco democratico e repubblicano“. Sgarbi a Provenzano: “Dentro l’arco democratico ci sono tutti i partiti votati” “Dentro l’arco democratico – osserva Sgarbi – sono inevitabilmente tutti i partiti votati in democrazia da cittadini liberi. Questo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott – “Giorgia? E’ dentro l’arco costituzionale chi viene votato“: così Vittorioildel Pd Giuseppe. “L’accostamento dellaal ‘neofascismo’ ha lo stesso senso dell’accostamento del nomea quello del suo omonimo“. Un paragone molto forte, quello che fa, ma che serve a rimettere a posto l’esponente dem, secondo cui la leader di FdI sarebbe “fuori dall’arco democratico e repubblicano“.: “Dentro l’arco democratico ci sono tutti i partiti votati” “Dentro l’arco democratico – osserva– sono inevitabilmente tutti i partiti votati in democrazia da cittadini liberi. Questo ...

