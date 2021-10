Meloni | l' arte della menzogna | attribuire all' avversario cose non dette per fare la vittima

Advertising

Bianca34874951 : RT @ilgiornale: Il critico d'arte poi rivolge un appello alla Lamorgese: 'Impedisca la manifestazione di Landini' - MysteryMiki : RT @globalistIT: - PaolaAguggia : RT @globalistIT: - CaressaGiovanni : RT @globalistIT: - filippo_francia : RT @globalistIT: -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni arte

ad_dyn Cosa ha detto davvero Provenzano? 'Ieriaveva un'occasione: tagliare i ponti con il mondo vicino al neofascismo, anche in FdI. Ma non l'ha fatto. Il luogo scelto (il palco neofranchista ......del Pd Provenzano (uno di quelli abituati a governare senza vincere le elezioni) Giorgia... E' la dura risposta social del critico d'e deputato, Vittorio Sgarbi , alle affermazioni del vice ...A Otto e Mezzo va in onda la caccia alla matrice neofascista negli ultimi scontri avvenuti nelle piazze italiane. Dopo la manifestazione 'No ...Questi mezzi o mezzucci sono catalogati nelle tecniche dj propaganda o di contro-propaganda: ossia deformare la parole dell'interlocutore per poterle attaccare meglio. Si chiama 'inganno imitativo" ...