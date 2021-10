Meloni infuriata: “Vogliono sciogliere FdI, dichiarazioni Provenzano gravissime” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott – Giorgia Meloni è infuriata e non le manda a dire al dem Peppe Provenzano, vice di Letta nel Pd: “Il vicesegretario del partito “democratico” vorrebbe sciogliere il primo partito italiano (oltre che l’unica opposizione al governo). Un partito a cui fanno riferimento milioni di cittadini italiani che confidano e credono nelle nostre idee e proposte”, scrive la Meloni su Facebook. Meloni: “La sinistra vuole far fuori Fratelli d’Italia, parole Provenzano gravissime” Il leader di Fratelli d’Italia chiede poi al segretario del Pd di prendere le distanze da quanto dichiarato da Provenzano: “Spero che Letta prenda subito le distanze da queste gravissime affermazioni che rivelano la vera intenzione della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott – Giorgiae non le manda a dire al dem Peppe, vice di Letta nel Pd: “Il vicesegretario del partito “democratico” vorrebbeil primo partito italiano (oltre che l’unica opposizione al governo). Un partito a cui fanno riferimento milioni di cittadini italiani che confidano e credono nelle nostre idee e proposte”, scrive lasu Facebook.: “La sinistra vuole far fuori Fratelli d’Italia, parole” Il leader di Fratelli d’Italia chiede poi al segretario del Pd di prendere le distanze da quanto dichiarato da: “Spero che Letta prenda subito le distanze da questeaffermazioni che rivelano la vera intenzione della ...

Advertising

cavalierebianc5 : RT @IlPrimatoN: 'La sinistra vuole far fuori il primo partito d'Italia' - Min0taur0_ : RT @IlPrimatoN: 'La sinistra vuole far fuori il primo partito d'Italia' - Fabfelix67 : RT @IlPrimatoN: 'La sinistra vuole far fuori il primo partito d'Italia' - IlPrimatoN : 'La sinistra vuole far fuori il primo partito d'Italia' -