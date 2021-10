«Meloni fuori dall’arco repubblicano». Bufera per le parole del vice di Letta (Di lunedì 11 ottobre 2021) Hanno sollevato un polverone le parole di Giuseppe Provenzano, vicesegretario del Pd, su Fratelli d’Italia. «Ieri Meloni aveva un’occasione: tagliare i ponti con il mondo vicino al neofascismo, anche in Fdi», ha detto il numero due di Enrico Letta commentando le violenze di Roma di sabato. «Però non l’ha fatto. Il luogo scelto (il palco neofranchista di Vox) e le parole usate sulla matrice perpetuano l’ambiguità che la pone fuori dall’arco democratico e repubblicano». «In questo modo Fdi – ha risposto Provenzano a chi gli faceva notare che la sua affermazione era molto forte – si sta sottraendo all’unità delle forze democratiche e repubblicane contro i neofascisti che attaccano lo Stato. Un evidente passo indietro rispetto a Fiuggi». October 11, ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 ottobre 2021) Hanno sollevato un polverone ledi Giuseppe Provenzano,segretario del Pd, su Fratelli d’Italia. «Ieriaveva un’occasione: tagliare i ponti con il mondo vicino al neofascismo, anche in Fdi», ha detto il numero due di Enricocommentando le violenze di Roma di sabato. «Però non l’ha fatto. Il luogo scelto (il palco neofranchista di Vox) e leusate sulla matrice perpetuano l’ambiguità che la ponedemocratico e». «In questo modo Fdi – ha risposto Provenzano a chi gli faceva notare che la sua affermazione era molto forte – si sta sottraendo all’unità delle forze democratiche e repubblicane contro i neofascisti che attaccano lo Stato. Un evidente passo indietro rispetto a Fiuggi». October 11, ...

Advertising

peppeprovenzano : Ieri #Meloni aveva un'occasione: tagliare i ponti con il mondo vicino al #neofascismo, anche in #Fdi. Ma non l'ha f… - rulajebreal : Meloni e Salvini devono condannare le organizzazioni fasciste. Sono una minaccia pubblica e andrebbero messi fuori… - lauraboldrini : In un Paese normale, dopo l'inchiesta di #Fanpage, ci sarebbe stato un terremoto politico: Salvini e Meloni si sare… - fralazza18 : RT @peppeprovenzano: Ieri #Meloni aveva un'occasione: tagliare i ponti con il mondo vicino al #neofascismo, anche in #Fdi. Ma non l'ha fatt… - nicomar2610 : RT @peppeprovenzano: Ieri #Meloni aveva un'occasione: tagliare i ponti con il mondo vicino al #neofascismo, anche in #Fdi. Ma non l'ha fatt… -