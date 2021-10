Mazzette in cambio di appalti a Salerno: 29 indagati, arrestato Nino Savastano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Mazzette e appalti: blitz questa mattina degli uomini della Squadra Mobile a Salerno, nell’ambito di una delicata inchiesta, iniziata due anni fa, condotta dalla locale Procura della Repubblica. Nel mirino reati contro la pubblica amministrazione e manipolazione di appalti pubblici per la gestione e manutenzione del patrimonio cittadino. In tutto 29 gli indagati, compresi presidenti di società cooperative sociali e pubblici ufficiali: dieci le ordinanze di custodia cautelare disposte dal gip del Tribunale di Salerno. Agli arresti domiciliari è finito anche il consigliere regionale di Campania Libera Nino Savastano, ex assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno durante la precedente giunta del sindaco Vincenzo Napoli. Gli ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 11 ottobre 2021): blitz questa mattina degli uomini della Squadra Mobile a, nell’ambito di una delicata inchiesta, iniziata due anni fa, condotta dalla locale Procura della Repubblica. Nel mirino reati contro la pubblica amministrazione e manipolazione dipubblici per la gestione e manutenzione del patrimonio cittadino. In tutto 29 gli, compresi presidenti di società cooperative sociali e pubblici ufficiali: dieci le ordinanze di custodia cautelare disposte dal gip del Tribunale di. Agli arresti domiciliari è finito anche il consigliere regionale di Campania Libera, ex assessore alle Politiche Sociali del Comune didurante la precedente giunta del sindaco Vincenzo Napoli. Gli ...

